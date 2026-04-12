"Верим и творим чудеса": Зеленский с женой поздравил украинцев с Пасхой

Зеленский с женой / © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Пасхой.

Текст поздравления опубликован в Телеграм президента.

«Дорогие украинцы! Дорогие украинки! Бог среди города, и он не поколеблется. Эти слова запечатлены здесь, над нашей орантой, в нашей великой Софии. И наделены эти слова чрезвычайной силой, которую мы ощущаем более полутора тысяч дней битвы за жизнь, в которой не поколеблена наша Украина, наша столица, наши люди и наша вера.

И это так важно сегодня, когда война не только на поле боя, но и идет за адское сражение эмоций, характеров и духа, правды против лжи веры, против вечной надежды, против отчаяния. Вести эту борьбу непросто всем нам, особенно во времена турбулентности, когда, кажется, мир улетает в пропасть, и никто не знает, каким будет завтра. В такой момент именно Пасха и ее смыслы подсказывают нам, как не опускать рук, где найти свет, чтобы не заблудиться.

Эти ответы, эти знаки рядом с нами, у наших близких, в наших семьях, в каждом поступке, взгляде, объятиях, в каждом сообщении и в каждом слове поддержки. У наших ты как? Не бойся, я рядом. Береги себя.

Все будет хорошо. Ибо этот свет, свет в наших людях, обогащает нас силой, чтобы держаться. Как одна большая семья.

Родина Украины. И именно так вместе мы преодолели эту зиму, самую тяжелую в нашей истории, но проигравшей. Проиграла нам, и холод бесславно отступил, и мы дождались своей весны.

И сегодня вместе отмечаем свою Пасху. Пятый год подряд, мы делаем это, несмотря на боль, все испытания и зло, окружающее нашу землю. Делаем, доказывая, что украинцы всегда остаются украинцами.

И ни одна война этого не сотрет, поэтому этот день для нас всегда о семье, тепле, собственном доме, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех раздавался, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи. Какие бы темные облака ни затягивали небо, мы бережем свою идентичность, семейные традиции.

Мы ежегодно готовимся, собираем пасхальную корзину, разрисовываем писанки, выпекаем пасхи, украшаем свой дом, сажаем деревья и цветы. И все это вовсе не о еде или декоре, а о народе, который стремится, чтобы вокруг расцветала жизнь. И это и есть именно тот смысл, которым наполнена Пасха для всех нас.

Так было во все века, за которые стоит София. Так есть и сегодня, когда Украина стоит твердо, упрямо, непоколебимо, зная ради кого и ради чего. Чтобы на смену Пятой Пасхе во время войны пришла первая мирная Пасха на всей нашей земле для всех наших людей.

Когда пасхальный звон не нарушит сирена тревоги. Когда отступит зима и все зло с нашей земли, и все дождутся своих с фронта, плена, оккупации. Когда возлюбленные рядом, и внуки на руках у наших родителей, и мы снова за одним столом.

За это следует бороться, и мы делаем это уже 1509 дней. И на Пасху, как никогда, сильна наша вера. Вера в победу мира над войной.

Четыре года назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Молились и боролись за это. Четыре года назад мы молимся и боремся, чтобы Украина жила в мире.

Надеемся не только на небесные силы, но и на наши силы безопасности и обороны. Верим все равно в Божью милость и нашу смелость. Надеемся на покровительство нашей оранты и меткость нашей дальнобойности.

Сегодня украинцы не только верят в чудо, но и творят чудеса сами ежедневно, собственноручно своими поступками, работой, мужеством, самоотверженностью, силой духа. Чтобы быть вместе, держаться своих, верить в Украину, верить друг в друга. Пока это не переменное зло без силы.

Пусть надежда и тепло в этот день объединят сердца всех наших людей. Пусть Бог защитит тех, кто нас защищает. И хранят небеса всех, кто защитит нашу и небо и землю.

И крепкой будет воля всех, кто борется против неволи. Пусть каждый, кто помогает и ищет, всегда найдет ее. Каждый, кто в пути, всегда его преодолеет.

Каждый, кто делает для Украины все возможное, не теряет веру в то, что возможно. Мы поздравляем вас с этим большим светлым днем. Всех невероятных людей, невероятных детей, невероятных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро.

Наших матерей и родителей, всех наших городов и сел, которые заслужили мирную жизнь. Увидите спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так, пусть будет мир и будет Украина.

С Пасхой вас, дорогие украинцы и украинки. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»

Напомним, митрополит Эпифаний также поздравил украинцев с Пасхой.

12 апреля христиане Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви отмечают Пасху.

12 апреля прямые трансляции пасхальных богослужений из Киева состоятся на телеканале «Суспільне Культура», «Украинское радио» и радио «Культура», сообщает «Суспільне».