Вернется ли Кравченко в Украину: у Зеленского дали прогноз относительно экс-генпрокурора

Руслан Кравченко

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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, который после громкого расследования дела «Карфаген» антикоррупционными органами выехал за границу, не вернётся в Украину. По его прогнозу, в дальнейшем Кравченко может пытаться представлять ситуацию как политическое преследование.

Об этом Подоляк заявил в комментарии «24 Каналу».

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Комментируя ситуацию вокруг Кравченко, Подоляк заявил, что его отъезд негативно сказывается на репутации государства.

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«Это явно наносит ущерб репутации и государству, и Генеральной прокуратуре, и лично Кравченко. Президент высказался по этому поводу совершенно конкретно. Этот человек должен был быть уволен как можно скорее», — сказал советник ОП.

Он подчеркнул, что не считает эту ситуацию политической расправой над Кравченко. По словам Подоляка, в настоящее время антикоррупционные органы предъявляют претензии к подчинённым бывшего генпрокурора, а сам Кравченко пока не имеет статуса подозреваемого в данном деле.

«То есть здесь нет никаких политических мотивов. Есть обоснованные подозрения. Пока что он не фигурирует в рамках этих подозрений, но я думаю, что, возможно, будет фигурировать», — отметил он.

Подоляк считает, что Кравченко должен дать необходимые пояснения в связи с расследованиями в отношении представителей Офиса генерального прокурора.

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«Он должен был предоставить всё необходимое, чтобы либо что-то доказать, либо опровергнуть, должным образом отреагировать на происходящее», — заявил советник ОП.

Вернётся ли Кравченко в Украину?

Подоляк также высказал прогноз относительно дальнейших действий бывшего генпрокурора. По его мнению, Кравченко может остаться за пределами Украины и пытаться объяснить свой конфликт с государственными органами политическим преследованием.

«Принимая всё это во внимание, я думаю, что он всё же останется на постоянном жительстве за границей и будет доказывать, что его здесь якобы преследовали по политическим мотивам», — сказал советник Офиса президента.

Европейские партнеры предлагают реформу

Отдельно советник ОП затронул вопрос реформирования прокуратуры. По его словам, европейские партнеры Украины поднимают вопрос о реформе Офиса генерального прокурора и проведении прозрачного конкурса на должность руководителя ведомства.

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«Ведутся переговоры с европейскими коллегами о нашем пути интеграции в Европу. Там есть определенные условия, которые касаются и правоохранительных органов, и антикоррупционных, и органов типа Генпрокуратуры или прокуратуры как вертикали», — пояснил Подоляк.

По его словам, соответствующие законодательные изменения должна принимать Верховная Рада, поскольку президент не может в одиночку изменять установленный законом порядок назначения руководителя прокуратуры.

«Я считаю, что депутаты должны голосовать. Президент не может изменять законодательную базу. Это прерогатива депутатов», — подчеркнул он.

Подоляк отметил, что президент в рамках действующего законодательства может принимать кадровые решения в отношении генерального прокурора, в частности, вносить представления об увольнении и назначать исполняющего обязанности в предусмотренном законом порядке.

В то же время окончательные изменения в процедуре назначения нового генерального прокурора, по его словам, зависят от законодательных решений парламента.

Напомним, ситуация вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко обострилась после того, как он выехал за пределы Украины и публично заявил о претензиях к руководству НАБУ и САП.

Кравченко отрицает свою причастность к делу о мошеннических колл-центрах, которое расследуют антикоррупционные органы.

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