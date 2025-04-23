Вернется ли Рада к снижению мобилизационного возраста: Стефанчук ответил

Мобилизация с 18 лет

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Верховная Рада не будет возвращаться к рассмотрению вопроса о понижении мобилизационного возраста.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире «Громадського радіо».

«Я думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста», — сказал Стефанчук.

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Он напомнил, что Рада уже снизила мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, есть специальные программы, которые на добровольной основе набирают людей 18-24 лет в армию.

«Я не думаю, что парламент будет каким-то образом „играть“ с призывным возрастом. Безусловно, нам нужно думать о государственности. Однако нужно думать и о будущем нашей страны. Тот „золотой фонд“ Украины, которым сейчас от 0 до 18, это те люди, которые будут восстанавливать Украину. Особенно те, которые здесь, которые каждый день видят, что такое прилеты, знают цену своей жизни и будущему нашего государства. ВСУ воюют ради них. Ради того, чтобы у них было свое будущее», — подытожил глава Рады.

Ранее комбриг 93-й бригады заявил, что мобилизация с 18 лет неизбежна.