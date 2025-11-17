Вернется ли секретарь СНБО Рустем Умеров в Украину: детали заграничной командировки

Рустем Умеров / © Associated Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров ориентировочно вернется в Украину 20 ноября после загранкомандировки.

Источники "Суспільного" сообщают, что он недавно находился в Турции и Катаре, а сейчас находится с рабочим визитом в США.

Напомним, в соцсетях и медиа набирает обороты коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича. Журналистка и заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко сообщает, что больше года пыталась расторгнуть контракт между Минобороны и компанией "Миликон" , связанной с Миндичем.

Умеров подчеркнул, что во время работы министром обороны он регулярно встречался с производителями и поставщиками техники , а также с лоббистами для обсуждения контрактов, являющихся обычной практикой в оборонной сфере.