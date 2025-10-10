Вернется ли Украина к графикам отключения света после массированной атаки: в правительстве ответили

Отключение света. / © ТСН.ua

Из-за российских ударов по энергосистеме ночью 10 октября определенные графики отключений электроэнергии пока неизбежны.

Об этом заявила глава Минэнерго Светлана Гринчук во время телемарафона.

Ночная атака пришлась на Левобережье. Россияне нанесли прицельный комбинированный удар по объектам генерации электроэнергии.

"У нас и перебои со светом, и применяются графики аварийных отключений для того, чтобы сбалансировать систему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не заживят потребителей", - подчеркнула министерша.

Гринчук объяснила, что в регионах действуют и графики аварийных отключений и специальные графики аварийных отключений. Такая ситуация будет, пока не удастся стабилизировать систему. По словам Гринчук, энергетики работают над тем, чтобы при применении графиков были почасовые, а не аварийные отключения.

"Как только будет возможность, будут переведены либо на временные графики, либо вообще поданы электроснабжение там, где не было значительных повреждений", - пояснила министерша.

На вопрос о том, вернется ли Украина в графики отключения света, руководитель Минэнерго ответила, что все зависит от того, насколько сильно пострадали объекты.

"Только в 7:30 энергетики и спасатели зашли на объекты и смогут за несколько часов оценить состояние инфраструктуры, оценить состояние объектов и наработать возможность быстрого восстановления и включения в работу. То есть от этого зависят графики", - добавила Гринчук.

Напомним, РФ совершила массированную атаку на энергообъекты в разных областях Украины. Произошли отключение света. Энергетики прибегают к аварийным графикам отключений в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

По состоянию на 12.00 завершены восстановительные работы в Павлограде Днепропетровской области. В Харькове, Полтаве и Сумах упразднены специальные графики аварийных отключений света , но продолжают действовать обычные графики. Также энергетики вернули свет 270 тыс. абонентов в Киеве.