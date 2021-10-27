Вернется ли Украина к общенациональному локдауну: ответ Шмыгаля

До конца года в Украину доставят еще 13,5 млн доз COVID-вакцины Pfizer

Правительство Украины не планирует вводить общенациональный локдаун из-за его негативного влияния на экономическое развитие страны.

Соответствующее заявление украинский премьер-министр Денис Шмигаль озвучил в среду, 27 октября, во время брифинга в Донецкой области

"Мы не планируем вводить локдаун или, по-другому сформулирую, мы не хотим вводить локадун, потому что наша экономика набирает обороты. И локдаун, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие, на рост ВВП", — указал премьер.

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Он отметил, что в текущем году в Украине рассчитывают на рост ВВП на 3,5%. "Хотелось бы 4% иметь, однако пролематика с энергетическим газовым кризисом, проблематика с четвертой волной панедмии влияет на экономику", — продолжил премьер.

Шмигаль добавил, что правительство израсходовало из государственного бюджета миллиард гривен на то, чтобы доставить в страну вакцины от COVID-19. По его словам, если прививки получат 70% населения – в Украине можно будет снять ограничения.

"До конца года приедет еще 13,5 млн доз Pfizer. Все области, пункты вакцинации обеспечены вакцинами", — заверил глава правительства, отметив, что 95% пациентов, ныне находящихся в больницах из-за коронавируса, не вакцинированы.

Тем временем с 30 октября еще семь областей Украины окажутся в "красной" зоне карантина. Речь идет, в частности, о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской области.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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