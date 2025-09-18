Вернется ли в Украину тепло: синоптик сделала прогноз погоды на 19 сентября

Погода / © Pixabay

В пятницу, 19 сентября, в Украине будет ясно. Осадки не прогнозируются, только в западных областях иногда возможны влажные остатки.

Об этом пишет синоптика Наталья Диденко.

"Температура воздуха постепенно начнет подниматься, завтра в течение дня +19+24 градуса", - говорится в сообщении.

Как добавляет Диденко, в выходные, 20-21 сентября повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода.

«Сухо, солнечно и +24+28 градусов!», – говорит специалист.

Приятная погода будет продолжаться до середины следующей недели. А 25-26 сентября прогнозируют резкое изменение погоды.

Как мы писали, сегодня, 18 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями. На большинстве территории возможны осадки. Умеренные дожди пройдут ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях, а днем — в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Временами возможны грозы.

В западных областях, Житомирской, Киевской и Винницкой областях - без осадков.

«Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы 15–20 м/с», — отмечают в «Укргидрометцентре».