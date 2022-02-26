"Вернись живым из Украины": украинские власти запускают горячую линию для родственников оккупантов

Родственники российских оккупантов смогут узнать о том, живы ли их родные, взятые в плен или раненые.
Вечером 26 февраля Министерство обороны Украины откроет горячую телефонную линию для родственников российских оккупантов, попавших в плен или убитых.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Горячая линия будет отзываться "Вернись живым из Украины!"
Родственники российских оккупантов смогут узнать о том, живы ли их родные, взятые в плен или раненые. Также можно будет решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украины.
"Если Ваш родной человек у нас в плену, вы сможете оставить для вашего мужа, сына короткое известие. Чуть позже будет официальное заявление Министерства обороны Украины по этому вопросу", — отметил Геращенко.
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