"Вернись живым из Украины": украинские власти запускают горячую линию для родственников оккупантов

Родственники российских оккупантов смогут узнать о том, живы ли их родные, взятые в плен или раненые.

Вечером 26 февраля Министерство обороны Украины откроет горячую телефонную линию для родственников российских оккупантов, попавших в плен или убитых.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Горячая линия будет отзываться "Вернись живым из Украины!"

Родственники российских оккупантов смогут узнать о том, живы ли их родные, взятые в плен или раненые. Также можно будет решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украины.

"Если Ваш родной человек у нас в плену, вы сможете оставить для вашего мужа, сына короткое известие. Чуть позже будет официальное заявление Министерства обороны Украины по этому вопросу", — отметил Геращенко.

Пленные россияне рассказали, что не ожидали столь мощного сопротивления