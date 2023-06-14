"Вернись живым" передали украинским защитникам тысячу ручных противотанковых гранатометов

Украинский фонд "Вернись живым" закупил и уже передал Силам обороны тысячу новеньких 40-мм ручных противотанковых гранатометов. Они станут дополнением к уже переданным ранее 1460 пулеметам калибра 7,62-мм.

Об этом сообщили на Facebook-странице организации.

"Все это "коллективное пехотное вооружение", которое позволяет нашим защитникам ежедневно противодействовать врагу. Более того — именно с помощью, в частности, такого оружия наши бойцы штурмуют позиции захватчиков и освобождают от оккупантов украинские населенные пункты", — подчеркивают в фонде.

В пресс-службе отмечают, что на ручные противотанковые гранатометы существует большой запрос в войсках. Все приобретенные ручные гранатометы уже распределены между 16 бригадами Сил обороны.

Отмечается, что распределение согласовано с Генеральным штабом и Командованием Сил логистики, чтобы не допустить дублирования того, что закупает или получает государство, и обеспечить, прежде всего, именно те подразделения, которые готовятся проводить (или уже проводят) штурмовые действия.

Стоимость всего соглашения – 4 млрд евро, добавили в фонде.

Помочь в приобретении вооружения для украинских защитников можно по ссылке: https://savelife.in.ua/donate/

Напомним, ранее группа 1+1 media совместно с Фондом "Вернись живым" 1 июня закрыли важный сбор в рамках тематического проекта "Лига Аэроразведки".

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