"Верните моего мужа!": в Калиновке родственников экс-комбрига Лучанова встретили разъяренные люди

Экс-комбрига Лучанова обвиняют в организации убийства / © ТСН

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В селе Калиновка Киевской области, где были похищены и впоследствии убиты братья Мосейчуки, снова начали появляться родственники бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислава Лучанова, которого правоохранители подозревают в организации этого преступления.

Об этом сообщила журналистка hromadske.ua Диана Буцко на своей странице в Facebook, опубликовав видео встречи местных жителей с родственниками подозреваемого.

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По словам Буцко, жители села заметили жену экс-бригадира Дарину Лучанову и её отца Юрия Пржегорницкого, которые приезжают в Калиновку в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

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«В Калиновке, откуда похитили братьев Мосейчуков, стали появляться родственники бывшего командира бригады 155-й ОМБр Станислава Лучанова. Местные жители заметили в селе его жену Дарью Лучанову и её отца Юрия Пржегорницкого. Они приезжают в село в сопровождении полиции», — написала журналистка.

Она также отметила, что, по словам жителей села, родственники подозреваемого «отрицают свою причастность к похищению братьев».

На опубликованном видео видна группа местных жителей возле дома, из которого выходит тесть бывшего комбрига. Рядом с дверью стоит сотрудник полиции.

Одна из женщин эмоционально обращается к родственнику подозреваемого, требуя «вернуть её мужа», в то время как мужчина отвечает, что не имеет отношения к преступлению.

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Напомним, что, по версии следствия, двух жителей Калиновки — братьев Мосейчуков — похитили, жестоко пытали и убили по приказу тогдашнего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова. Следователи считают, что поводом для преступления стал бытовой конфликт из-за шума от мотоциклов и громкой музыки, который якобы раздражал молодую жену экс-командира бригады.

Ранее сообщалось, что после появления информации о возможной причастности Станислава Лучанова к похищению и убийству братьев Мосейчуков почти все его родственники покинули Калиновку.

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