Верно и самоотверженно служила: на Буковине похоронили 22-летнюю патрульную Таисию Татарин

На Буковине простились с патрульной, которая при задержании мужчины получила смертельное огнестрельное ранение.

Сегодня, 6 октября, на Буковине похоронили 22-летнюю патрульную Таисию Татарин. Три дня назад девушка получила смертельное огнестрельное ранение во время выполнения служебного задания.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной военной администрации.

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Патрульная вместе с коллегой приехали на вызов о развращении несовершеннолетних, когда оказалось, что подозреваемый имел с собой оружие. Мужчина сопротивлялся и выстрелил в правоохранителя.

Прощались с полицейским в ее родном селе Розтоки на Вижниччине.

"Таисия навсегда останется принципиальной и отзывчивой коллегой, верно и самоотверженно служившей Родине и украинскому народу", — написали на странице Черновицкой областной военной администрации.

Известно, что Таисия вступила в ряды патрульной полиции в августе 2020 года.

Что известно об убийстве патрульной

3 октября патрульные полицейские выехали на вызов. Копов вызвала женщина, заметившая около школы мужчину, показывавшего половые органы ученикам. Когда правоохранители обнаружили подозреваемого, тот открыл огонь. В результате чего один человек погиб, еще один патрульный получил ранения.

Впоследствии нападавшего нашли. Но во время задержания он снова открыл огонь. После этого правоохранители ранили мужчину, который впоследствии скончался.

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