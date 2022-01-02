Вернулась домой без ребенка: в Харькове женщина отдала свою 3-летнюю дочь неизвестному мужчине

Вернулась домой без ребенка: в Харькове женщина отдала свою 3-летнюю дочь неизвестному мужчине

Девочку госпитализировали.

В Харькове полиция разыскала 3-летнюю девочку, которую мать 1 января оставила на улице с незнакомцем.

Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

К правоохранителям обратилась бабушка девочки. Она объяснила, что ее дочь пошла гулять вместе с 3-летней внучкой. Однако женщина вернулась домой сама, заявив, что оставила ребенка малознакомому мужчине.

Правоохранители сразу начали искать девочку. Ее обнаружили возле станции метро "Студенческая". Девочка шла с мужчиной. Ребенка сразу же забрали правоохранители.

Патрульная полиция Харьковской области

"Видимых повреждений у девочки не было, но за время, проведенное на улице, у нее промокла обувь и одежда", — говорится в сообщении.

Правоохранители купили ребенку сухую одежду и отправили в больницу.

"Сотрудниками ювенальной превенции решались вопросы о привлечении матери к административной ответственности", — сообщили в патрульной полиции.

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