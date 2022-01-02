Вернулась домой без ребенка: в Харькове женщина отдала свою 3-летнюю дочь неизвестному мужчине

Девочку госпитализировали.
В Харькове полиция разыскала 3-летнюю девочку, которую мать 1 января оставила на улице с незнакомцем.
Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.
К правоохранителям обратилась бабушка девочки. Она объяснила, что ее дочь пошла гулять вместе с 3-летней внучкой. Однако женщина вернулась домой сама, заявив, что оставила ребенка малознакомому мужчине.
Правоохранители сразу начали искать девочку. Ее обнаружили возле станции метро "Студенческая". Девочка шла с мужчиной. Ребенка сразу же забрали правоохранители.
"Видимых повреждений у девочки не было, но за время, проведенное на улице, у нее промокла обувь и одежда", — говорится в сообщении.
Правоохранители купили ребенку сухую одежду и отправили в больницу.
"Сотрудниками ювенальной превенции решались вопросы о привлечении матери к административной ответственности", — сообщили в патрульной полиции.
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