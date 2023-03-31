Вернулась к папе: в Киевской области нашли девочку, которую разыскивали почти сутки (видео)

В Киевской области нашли 6-летнюю девочку Злату, которую разыскивали почти сутки. Ребенок, пережив потерю мамы, чуть не пострадал от конфликтов в семье.

Об этом инормирует пресс-служба полиции Киевской области.

"28 марта в Бучанское управление полиции Киевщины обратился 36-летний житель города Бахмач и сообщил об исчезновении ребенка. Его жена умерла в конце февраля, и девочку временно взяла ее родственница, ведь папа находился в больнице", — говорится в сообщении.

Как оказалось, родственница не сообщила отцу о местонахождении девочки.

Напомним, в Николаевской области исчезли двое детей, которые пошли гулять и не вернулись домой. Их мать обратилась за помощью правоохранителей.

Также мы сообщали, что в Полтавской области нашли тело рыбака в реке Сухой Омельник. Поиски мужчины продолжались около трех суток.

Читайте также: