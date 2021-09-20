Вернулась с того света: на Волыни женщина через 4 месяца после собственных похорон пришла домой

Женщину из Ковеля похоронили родные, а она оказалась живой и вернулась домой.

В селе Грушевка Волынской области домой вернулась женщина, которую родственники похоронили 4 месяца назад. Валентина Рыжко ушла из дома 2 года назад, ее искали всем селом, а родные подавали в полицию заявление о ее исчезновении.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина".

Женщина ушла из дома и пропала, а через некоторое время позвонили из полиции и сообщили о том, что на свалке нашли тело неизвестной женщины, которая подходит по описанию. Семья Валентины поехала на опознание в морг. В том, что перед ней лежит ее дочь, усомнилась только мамы пропавшей — Юстина.

"Сын мой внук, невестка, зять, сказали, что это мама. Одета была так же", — рассказывает мама пропавшей женщины.

"Рост волос все подходило. ДНК экспертизу никто не проводил", — рассказывает брат Валентины.

Женщину забрали, похоронили и оплакали. А через 4 месяца из местной психиатрической больницы позвонили медики и рассказали, что у них проходит курс лечения Валентина Рыжко. Она поступила в тяжелом состоянии, имела психические расстройства и не смогла рассказать ничего ни о себе, ни о родных.

Сейчас Валентина уже дома. Сын купил ее небольшой домик, но документы на мать сделать не смог, поскольку она официально считается умершим.

В Ковельской окружной прокуратуре говорят, что претензий к полиции не имеют, поскольку ДНК-экспертиза не обязательна, если родные узнали тело. Однако дело о смерти женщины, которую похоронили вместо Валентины, возобновили.

На могиле Валентины ее родные сняли табличку с ее именем. Кто похоронен в могиле, пока неизвестно. Сейчас на табличке на могильном кресте надпись "Неизвестная женского пола". Правоохранители провели эксгумацию тела и взяли ДНК-образцы, которые сравнят с образцами в базе пропавших без вести.

Валентина обратилась в суд о восстановлении документов. Уже вскоре женщине выдадут новый паспорт.

Напомним, что в Ковеле Волынской области женщина через суд доказывал, что жива. Родственники ошибочно признали ее мертвой и похоронили.

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