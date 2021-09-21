Вернули с того света: в Ровно медики реанимировали мужчину после клинической смерти

Вернули с того света: в Ровно медики реанимировали мужчину после клинической смерти

Мужчину госпитализировали с диагнозом: острый инфаркт миокарда, состояние после клинической смерти.

В Ровно медики реанимировали мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

К медикам обратился 59-летний мужчина, который пожаловался на резкую боль в грудной клетке, головокружение и слабость. На место происшествия прибыла бригада интенсивной терапии.

"Медики немедленно начали оказывать необходимую помощь в соответствии с протоколами. Затем, на твердом щите, перенесли пациента к автомобилю скорой. Во время транспортировки к медицинскому заведению — состояние мужчины ухудшилось, состоялась остановка дыхания и сердечной деятельности. Медики немедленно начали проводить реанимационные мероприятия", — говорится в сообщении.

Врачи буквально вытащили мужчину с того света, вытянув его из состояния клинической смерти. Мужчину госпитализировали с диагнозом: острый инфаркт миокарда, состояние после клинической смерти.

Напомним, в Запорожье у 14-летнего школьника прямо на уроке произошла клиническая смерть.

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