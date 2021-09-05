Вернулись домой с 98 наградами: как украинских паралимпийцев встретили в аэропорту "Борисполь"

Вернулись домой с 98 наградами: как украинских паралимпийцев встретили в аэропорту "Борисполь"

Самым медальным для Украины стало плавание.

Сборная Украины сегодня вернулась домой с Паралимпийских игр ! И не с пустыми руками: 98 наград получили наши спортсмены, из них 24 — высшей пробы.

Об этом говорится 5 сентября в сюжете ТСН.Тиждень.

Это просто впечатляющий результат, в разы превосходит достижения сборной команды олимпийцев. И это несмотря на то, что более половины спортсменов — дебютанты Паралимпиады. А специально построена украинская паралимпийская база — уже 8-й год как похищена русскими в оккупированном Крыму.

Встретили наших победителей в аэропорту "Борисполь". Самым медальным для Украины стало плавание 43 награды. Максим Крипак — побил 11-летний рекорд скорости в заплыве на 100 метров! И в то же время стал самым титулованным спортсменом этих Игр: семь наград, из них — пять золотых!

Высокие результаты и в легкой атлетике: 24 награды. В целом "сине-желтые" финишировали на шестом месте в медальном зачете. А по общему количеству наград Украина замкнула топ-5. И показала свой второй лучший результат за время выступлений на Паралимпиадах. Больше медалей было лишь в 2016-м в Рио. Цветами и объятиями в аэропорту чемпионов поздравили родные

ТСН.Тиждень присоединяется к поздравлениям. Гордимся вами, наши герои!

Новости недели: украинских паралимпийцев встретили в аэропорту "Борисполь"

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Паралимпийские игры-2020 в Токио продолжались от 24 августа до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Украинские паралимпийцы в столице Японии завоевали 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наша команда заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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