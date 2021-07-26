Вернулись из России: на Закарпатье в еще 6 человек подозревают штамм коронавируса "Дельта"

Вернулись из России: на Закарпатье в еще 6 человек подозревают штамм коронавируса "Дельта"

Ранее "Дельту" подтвердили в двух жителей Закарпатья.

В Ужгороде в еще 6 человек подозревают штамм коронавируса Delta. Большинство из них недавно вернулась из России.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог ГУ "Закарпатский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины" Любовь Данич, пишет Укринформ.

По ее данным, на Закарпатье подозревают новый штамм коронавируса в 6 жителей области. В основном — это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, однако подозревают "Дельту" и в старших людей.

"Некоторые лечатся амбулаторно, другие — в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию, два случая с подозрением на штамм" Дельта" зафиксировано в Ужгороде, в частности", — сказала Любовь Данич.

Лаборатория в Киеве уже подтвердила, что у больных выявлено мутировавший коронавирус, однако, это точно ли "Дельта" — установят дополнительные исследования.

Напомним, Закарпатской области в июле медики подтвердили два новых случая заражения "индийским" штаммом коронавируса. "Дельту" обнаружили у закарпатцев, которые вернулись из России.

Также три случая мутировавшего штамма "Дельта" подтвердили во Львове .

Ранее сообщалось, что "Дельта" начала атаковать Киев: в Александровской больнице обнаружили шестерых больных с индийским штаммом коронавируса.

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