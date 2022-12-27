Вернулся из командировки и застал жену с другим: в Ровенской области мужчина убил соседа

Мужчина скончался на месте от нанесенных ударов.
В Ровенском районе 45-летний мужчина жестоко отомстил 69-летнему поклоннику своей супруги.
О деталях убийства сообщили в полиции региона.
"Житель села Большие Межиричи вернулся из командировки и в поисках жены пришел к 69-летнему соседу, с которым она часто выпивала. Это разозлило мужчину. Поэтому ревнивец несколько раз ударил соперника по голове. Следующий удар, по словам злоумышленника, он хотел нанести в грудь соперника, но в темноте (из-за отсутствия электроэнергии) случайно ударил в шею", — говорится в сообщении ведомства.
Смерть мужчины наступила в результате перелома подъязычной кости, щитовидного и перстневидного хрящей, отека гортани.
Теперь 45-летнему мужчине грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Напомним, в Хмельницкой области 36-летний мужчина из-за ревности во время отдыха в компании друзей избил жену. От полученных травм женщина скончалась.
А в Харьковской области мужчина кирпичом убил любовницу, потому что хотела рассказать правду жене.
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