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Вернулся из командировки и застал жену с другим: в Ровенской области мужчина убил соседа

Вернулся из командировки и застал жену с другим: в Ровенской области мужчина убил соседа

Фото: Associated Press

Мужчина скончался на месте от нанесенных ударов.

В Ровенском районе 45-летний мужчина жестоко отомстил 69-летнему поклоннику своей супруги.

О деталях убийства сообщили в полиции региона.

"Житель села Большие Межиричи вернулся из командировки и в поисках жены пришел к 69-летнему соседу, с которым она часто выпивала. Это разозлило мужчину. Поэтому ревнивец несколько раз ударил соперника по голове. Следующий удар, по словам злоумышленника, он хотел нанести в грудь соперника, но в темноте (из-за отсутствия электроэнергии) случайно ударил в шею", — говорится в сообщении ведомства.

Смерть мужчины наступила в результате перелома подъязычной кости, щитовидного и перстневидного хрящей, отека гортани.

Теперь 45-летнему мужчине грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Хмельницкой области 36-летний мужчина из-за ревности во время отдыха в компании друзей избил жену. От полученных травм женщина скончалась.

А в Харьковской области мужчина кирпичом убил любовницу, потому что хотела рассказать правду жене.

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