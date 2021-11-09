Вернулся на место преступления: в Хмельницкой области мужчина воровал из больницы и заразился COVID-19

Мужчину лечат в той же больнице, откуда он воровал велосипеды.
В Хмельницкой области 49-летний мужчина воровал из Шепетовской многопрофильной больницы велосипеды и заболел коронавирусом.
Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.
По данным правоохранителей, мужчина украл два велосипеда из помещения Шепетовской больницы. Один из двухколесных он сломал.
Полицейские разоблачили вора, мужчина признался в краже и показал, где он хранил чужое имущество. Ему инкриминируют ч.2 ст.185 УК Украины.
"У мужчины медики диагностировали коронавирус, поэтому ему таки пришлось вернуться на место совершения преступления, на этот раз в качестве пациента", — сообщили в полиции.
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