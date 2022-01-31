Вернулся на троих: на Донбассе пес-разведчик отгрыз себе лапу, чтобы не попасть в плен к боевикам (фото)

Собака на трех лапах вернулась к украинским защитникам.
На Донбассе пес Вася, попавший в ловушку перед блокпостом оккупантов, отгрыз себе лапу и вернулся к позициям украинских защитников.
Об этом в Facebook рассказала украинская военная Елена Белозерская.
Собака служила в разведвзводе морской пехоты. Она жила в блиндаже вместе с украинскими защитниками.
"Вася стоял на посту, носил "разгрузку", дружил с блиндажными котами. Все как у людей", — рассказала Белозерская.
Однако однажды Вася загадочно исчез. Украинские военные дроном искали собаку и увидели, что она попала в ловушку к оккупантам.
"Васька попал в ловушку — прямо перед окопами боевиков запутался в проволоке. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно. Разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели. Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену", — подчеркнула Елена Белозерская.
Военная добавила, что после спасения собаку отвезли в село. Теперь животное живет в доме.
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