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Вернулся с фронта и бросился в огонь: военный на собственном авто спасал людей во время детонации на Киевщине (видео)
По словам жительницы села Мила Киевской области, взрывы прогремели после 8 вечера. Их было около 15. После этого в деревне начался хаос.
Жительница села Мила на Киевщине, пострадавшая в результате взрыва склада с боеприпасами, вспомнила жуткие моменты трагедии и рассказала, как ей удалось спастись. На помощь людям приехал военный, недавно вернувшийся из боевых действий.
Об этом говорится в репортаже NV с места происшествия.
По ее словам, после восьми вечера она услышала около 15 взрывов. Сначала она пыталась понять, что происходит, однако через мгновение взрывная волна накрыла ее дом.
«Я говорю (мужу — ред.), что что-то нереальное делается. Я насчитала, что было 15 взрывов. Только я положила телефон на стол, как вколотило. Сразу окна, потолок — все высыпалось в дом», — вспомнила она.
Когда в деревне начался хаос, на помощь жителям приехал военный на собственном автомобиле. Муж только что вернулся из боевых действий, но не остался в стороне и бросился спасать людей.
Военный, имени которого женщина не знает, помог ей выбраться вместе с инвалидным сыном.
«Я ему очень благодарна», — сказала спасенная жительница.
Детонация боеприпасов возле Житомирской трассы — последние новости
Напомним, Россия атаковала Бучанский район в Киевской области. Сильные пожары и детонация произошли в населенных пунктах на Житомирской трассе. По последним данным, из-за трагедии погибли 37 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар по селу Мила Бучанского района пришелся на место хранения взрывчатых веществ. Это привело к масштабной детонации боеприпасов и дронов непосредственно рядом с гражданскими жителями.