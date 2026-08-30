Вернулся с фронта и бросился в огонь: военный на собственном авто спасал людей во время детонации на Киевщине (видео)

Детонация боеприпасов на Киевщине / © ГСЧС Украины

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Жительница села Мила на Киевщине, пострадавшая в результате взрыва склада с боеприпасами, вспомнила жуткие моменты трагедии и рассказала, как ей удалось спастись. На помощь людям приехал военный, недавно вернувшийся из боевых действий.

Об этом говорится в репортаже NV с места происшествия.

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По ее словам, после восьми вечера она услышала около 15 взрывов. Сначала она пыталась понять, что происходит, однако через мгновение взрывная волна накрыла ее дом.

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«Я говорю (мужу — ред.), что что-то нереальное делается. Я насчитала, что было 15 взрывов. Только я положила телефон на стол, как вколотило. Сразу окна, потолок — все высыпалось в дом», — вспомнила она.

Когда в деревне начался хаос, на помощь жителям приехал военный на собственном автомобиле. Муж только что вернулся из боевых действий, но не остался в стороне и бросился спасать людей.

Военный, имени которого женщина не знает, помог ей выбраться вместе с инвалидным сыном.

«Я ему очень благодарна», — сказала спасенная жительница.

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Детонация боеприпасов возле Житомирской трассы — последние новости

Напомним, Россия атаковала Бучанский район в Киевской области. Сильные пожары и детонация произошли в населенных пунктах на Житомирской трассе. По последним данным, из-за трагедии погибли 37 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар по селу Мила Бучанского района пришелся на место хранения взрывчатых веществ. Это привело к масштабной детонации боеприпасов и дронов непосредственно рядом с гражданскими жителями.

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