Вернут ли графики отключения света: эксперт оценил риски для Украины

Дефицит электричества / © Associated Press

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Пока предпосылок для введения масштабных графиков отключения света по всей территории Украины нет. В то же время отдельные регионы могут сталкиваться с временными перебоями в электроснабжении из-за ряда факторов, включая последствия российских атак, неблагоприятные погодные условия или технические неисправности энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, дефицит электроэнергии может возникать локально, если отдельные объекты энергосистемы испытывают повреждения или не выдерживают нагрузки. Особенно это касается оборудования, которое уже неоднократно возобновлялось после российских ударов.

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Эксперт напомнил, что недавно в Киеве часть потребителей временно отключали от электроснабжения на несколько часов именно из-за аварийных технических проблем, а не из-за общего дефицита электроэнергии.

В то же время, по оценке Рябцева, возвращение к масштабным графикам отключений, которые будут одновременно действовать по всей стране, пока выглядит маловероятным сценарием.

Специалист отметил, что ситуация в энергосистеме остается контролируемой, хотя риски локальных перебоев сохраняются из-за войны, погодных факторов и значительной нагрузки на энергетическую инфраструктуру в летний период.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, сколько может занять отключение света в Украине. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Украине летом возможны отключения электроэнергии продолжительностью около 2-3 часов в сутки, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре и прифронтовых регионах.

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