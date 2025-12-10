Реклама

Тарасов отмечает , что главная задача школы — дать ветеранам реальные инструменты для восстановления после войны.

«Школа для ветеранов – это не о лекциях. Это о том, как реально открыть свое дело и найти себя в новых условиях», – сказал он.

Программа предусматривает практическое участие на производственных площадках I&U Group, индивидуальное сопровождение тренеров и возможность создания собственного микробизнеса в сельских общинах.

Курсы будут бесплатными для военнослужащих и их семей.