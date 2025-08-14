Вернуться к старой жизни не получится: в Третьей штурмовой призывают готовиться к новой реальности

Максим Жорин

Даже в случае заморозки на фронте Украина должна заниматься усилением армии, потому что война с РФ будет, пока будет существовать Россия.

Такое мнение высказал подполковник, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин из Третьего армейского корпуса.

Жорин призвал власть «говорить с людьми, как со взрослыми, и перестать кормить общество надеждами».

«Мы будем воевать с РФ ровно столько, сколько она будет существовать. Вот этот факт и все его последствия следует нормально объяснить. А обществу все же принять», — считает военный.

Он не исключает, что эта фаза войны так или иначе завершится определенной паузой. Однако отмечает, что речь идет не только об этом, но и о политике на будущее в целом. Даже получив перерыв, Жорин призывает заниматься модернизацией армии, усилением обороноспособности. Особое внимание он обращает на подготовку гражданского населения к жизни в новых условиях.

«Переждать и вернуться к старой жизни не получится, как бы ни хотелось. Реалии другие, и к ним лучше адаптироваться», — подытожил военный.

Напомним, что Дональд Трамп не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.