Вернутся ли массовые отключения света летом — прогноз эксперта

Украинцам следует готовиться к длительному отключению электроэнергии

Реклама

Летом украинцам грозят отключение света. В первую очередь, ограничение будет получать большой бизнес, ведь у него уже есть собственные мощности: промышленные генераторы, газовые генераторы и дизельные.

Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев, сообщает «КИЕВ24».

«У нас будет прогнозируемый дефицит электроэнергии на уровне до 2 ГВт. Это приведет к внедрению графиков ограничения потребления. Сложно прогнозировать, будут ли ограничения для бытовых потребителей, поскольку „Укрэнерго“ прежде всего ограничивает небытовой сектор — то есть бизнес. У большинства предприятий уже есть своя генерация: за два прошлых года бизнес построил 3 ГВт мощностей для покрытия собственных потребностей», — отметил он.

Реклама

Также, по его словам, на дефицит электричества будет влиять плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, которая продлится летом.

В «Укрэнерго» подчеркивают: основная угроза — удары России по энергетическим объектам, которые могут вновь создать дефицит, а значит, отключения неизбежны.

Между тем, Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальные температуры в течение 2026-2029 годов будут оставаться на рекордно высоком уровне. Вероятность того, что хотя бы один из этих лет станет самым жарким за всю историю наблюдений, оценивается в 80%.

По прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, весной отключения света в Украине будут короткими, но летом из-за жары они станут более продолжительными, поскольку поврежденная тепло- и гидроэнергетика не способна покрывать вечерние пики.