Вернутся ли отключения света летом: ответ "Укрэнерго"

Отключения света летом / © pixabay.com

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На Украину надвигается сильная жара, а российские оккупанты готовятся к новым обстрелам. Это может означать, что совсем скоро украинцы снова столкнутся с отключениями света. Председатель правления «Укрэнерго» рассказал, вернутся ли отключения света в ближайшее время.

Председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко рассказал для РБК-Украина вернутся ли отключения света и хватает ли сейчас Украине собственной электроэнергии.

Будут ли выключать свет летом

В Украине уже начинаются жаркие температуры, которые повышают использование электроэнергии. В частности, большая часть граждан пользуется кондиционерами, поэтому нагрузка на энергосистему возрастает на 25%. Самое большое давление на энергосистему оказывают именно кондиционеры.

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В атомной генерации идет масштабный ремонт — сейчас ремонтируют одну из точек на АЭС, а через несколько недель будут ремонтировать вторую. На этот период может прийтись сильная жара.

«В конце июля — начале августа возможен пик потребления и минимум производства атомными электростанциями», — говорит Зайченко.

Если период высоких температур будет краткосрочным — 2-3 дня, важно это не повлияет на работу энергосистемы. Если жара более 30 градусов будет держаться не менее недели, то Украина выйдет на пик летнего потребления и может вернуться к отключениям света.

«Потенциально такое потребление может быть покрыто, но для этого нужно мобилизовать все возможности. Это собственная генерация, которая продолжает восстанавливаться, надежда на нее есть. Второй ресурс — это газовая генерация, которая сейчас поднимается на короткие периоды вечернего максимума нагрузки».

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Третьим источником, которым можно компенсировать перепотребление электроэнергии, есть импорт. Сейчас в течение большей части суток Украина сбалансирована, поэтому импорт и экспорт происходят одновременно. Импорт превышает экспорт только в вечерние часы.

«То есть у нас есть чем покрыть пиковое потребление в жаркие периоды, но надо учитывать, что энергосистема работает под ударами, они продолжаются. Поэтому потребитель должен помогать энергосистеме — ограничивать использование мощных электроприборов в пиковые часы (утром и вечером)», — говорит председатель правления «Укрэнерго».

При отсутствии российских ударов по энергосистеме Украина имеет высокие шансы пройти лето без отключений света. Но россияне уже пытаются раздобыть данные о генерации электроэнергии и наносить удары по прифронтовым объектам.

Даже в течение июня было попадание по одному из крупных объектов генерации. В случае массированных атак придется вводить отключения света.

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«Этим летом ситуация значительно легче, чем летом 2025 года, потому что больше распределенной генерации, новые электростанции строятся со вторым уровнем защиты, большая защищенность подстанций как „Укрэнерго“, так и операторов систем распределения. Поэтому графики, конечно, возможны, но они будут не такими тяжелыми, как зимой», — добавил Зайченко.

После обстрелов в жару возможными будут отключения света до 5 часов вечером.

Сколько лет будут выключать свет в Украине

Напомним, что украинская энергосистема из-за значительного истощения находится в крайне сложном состоянии. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, из-за нехватки мощностей и угрозы новых ударов отключения света могут возникать в любой момент по меньшей мере в течение нескольких лет.

Полное восстановление системы при наличии ресурсов будет длиться от 3 до 10 лет, а самая сложная ситуация наблюдается в Киеве, Одессе, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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В то же время, существенных перебоев с электроснабжением этим летом не прогнозируют. В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, причем работы на энергоблоках проводятся поэтапно — один за другим. Такой подход позволяет сохранять устойчивость энергосистемы даже в период технического обслуживания.

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