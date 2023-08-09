Вернутся ли школьники и студенты за парты этого сентября — ответ Оксена Лисового

Очень многие ученики и студенты хотят вернуться к обучению оффлайн.

Оксен Лисовый заявил, что Министерство образования и науки работает над обеспечением надлежащих условий безопасности, чтобы школьники и студенты вернулись за парты с 1 сентября этого года.

Об этом глава МОН рассказал в программе "Завтрак с 1+1".

Три года обучения длится онлайн. Есть учащиеся, которые пришли в первый класс и ни разу в школе не были”, — отметил министр.

Он продолжил: “Подростки, важнейший для себя этап, особенно в психосоциальном развитии, прожили без сообщества. Естественно, что эти психосоциальные навыки не развивались — не было первой любви, не было дружбы, не было обретения важных знаний и умений для взрослой жизни».

“Естественно, что очень многие хотят вернуться к очной учебе. Наша задача, как Министерство образования и науки, обеспечить тем, кто готов и хочет вернуться все возможности для этого. Но условия безопасности прежде всего», — резюмировал Оксен Лисовой.

Напомним, образование в Украине ждет перезагрузка. В частности правительство продолжает реформу Новой украинской школы для 5-9 классов.

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