Вернутся ли в Украину отключение света по 9 часов в сутки: эксперт ответил

Отключение света / © УНИАН

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Отключение света более 9 часов — это не основной сценарий для Украины. Но они могут произойти из-за новых российских атак, масштабных аварий или срочных ремонтов.

Об этом в эфире «День.LIVE» заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Какова ситуация с отключением света?

Эксперт пояснил, что при возникновении системной аварии свет могут выключаться на девять часов, но такие ограничения не продлятся неделями.

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«Это не будет означать, что в эти девять часов они продлятся там неделю, например, там или даже три-четыре дня. Да, это может быть там двое суток, например, там меньше даже», — отметил Юрий Корольчук.

В то же время, эксперт подчеркнул, что наибольшей угрозой для света остаются ракетные удары России. Если будут новые попадания, света может не быть и дольше девяти часов. Но даже тогда, по мнению специалиста, такие долгие отключения не продлятся неделями или месяцами. Сейчас все зависит именно от вражеских атак.

По его словам, хотя энергосистема сильно уменьшилась, свет пока есть. Это удается благодаря тому, что заводы и люди стали потреблять меньше электричества, а поврежденные станции постепенно ремонтируют. Однако эксперт предупреждает: думать, что все уже в полной безопасности рано.

«Это зря так думать, это не стабильность, это такая, если бы, ну, вот видимость того, что энергосистема полноценно работает», — заявил Корольчук.

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Он добавил, что из-за текущего состояния инфраструктуры любой фактор — от изменения погодных условий до внезапного выхода блока ТЭС в аварийный ремонт способен мгновенно привести к новым ограничениям в поставках света.

Отключение света — последние новости

Напомним, в ряде областей Украины планируют вводить графики отключения света 30 июня.

Также из-за жары потребление электричества в Украине подскочило на 10–15%. Эксперт Владимир Омельченко назвал регионы, где зафиксирован самый большой дефицит мощности.

Ранее мы писали, что украинская энергосистема из-за значительных повреждений и истощения находится в крайне сложном состоянии. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, надежную работу сети пока невозможно гарантировать из-за нехватки резервов и угрозы новых ударов.

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