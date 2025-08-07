ТСН в социальных сетях

Вернуться на службу без наказания: в ДБР напомнили военным о дедлайне

Ушедшие в СОЧ военные могут вернуться на службу без последствий до 30 августа. Механизм действует только для самовольно покинувших часть до 10 мая 2025 года.

Анастасия Павленко
До конца августа военные могут вернуться в части с восстановлением всех выплат

До конца августа военные могут вернуться в части с восстановлением всех выплат / © Associated Press

Государственное бюро расследований напоминает: 30 августа — крайний срок, когда самовольно покинувшие часть военнослужащие могут вернуться на службу без уголовной ответственности и с полным восстановлением всех видов обеспечения.

Об этом говорится в сообщении ДБР.

В соответствии с действующим законом возврат в службу возможен по решению суда без возбуждения уголовного производства. В то же время, военным гарантируется восстановление денежного, вещевого, продовольственного и другого обеспечения.

«Эта возможность касается тех, кто оставил часть до 10 мая 2025 года, а также военных с приостановленным сроком службы», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 8 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым продлено до 30 августа 2025 года действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

Отметим, с момента запуска программы в ноябре 2024 года по август 2025-го вернулись уже более 29 тысяч военнослужащих.

