Вернуться после СЗЧ стало проще: в "Армія+" запустили новую возможность

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Самовольно покинувшие часть военные могут быстро вернуться на службу через приложение «Армія+». Сервис работает для ВСУ, ГОСТ и Нацгвардии и позволяет самостоятельно выбрать новое подразделение.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Главное нововведение состоит в том, что военнослужащим больше не нужно проходить через батальоны резерва или лично обращаться в Военную службу правопорядка (ВСП). Подать электронный рапорт могут все бойцы, чей факт СЗЧ был официально зафиксирован до 12 июня 2026 года.

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Как работает алгоритм возврата в приложении «Армія+»:

Уведомление: В разделе «Армия ID» пользователя появится сообщение о зафиксированном отсутствии на службе. Оформление рапорта: В приложении необходимо перейти по: Сервисы → Рапорты → «Возврат на службу после СЗЧ». Выбор части: Военный выбирает подраздел из списка доступных в своей структуре, указывает желаемое направление службы, описывает собственный опыт и подписывает электронный документ. Связь с подразделением: После обработки заявки представители избранной части связываются с военным для согласования деталей. Выбытие: После официального согласования в приложении появляется статус «В пути». С этого момента у военнослужащего ровно 5 дней, чтобы прибыть в новое место службы.

В оборонном ведомстве отмечают, что воспользоваться этой возможностью и подать рапорт можно только в ограниченный срок — до 20 сентября 2026 года.

Для получения консультаций или помощи с предоставлением рапорта действует ежедневная горячая линия Министерства обороны Украины по номеру 0800605100 (с 09:00 до 20:00).

Возвращение из СЗЧ — последние новости

Напомним, для украинских военных, добровольно возвращающихся на службу после самовольного ухода из части (СЗЧ), в приложении «Армия+» ввели специальный статус.

Также военнослужащий может проходить лечение как в военном госпитале, так и в гражданской больнице. Командование не имеет права объявлять такого военного в СВЧ.

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Ранее мы писали, военный отдельной бригады беспилотных систем «Рарог», принимавший участие в первом дне протестов против увольнения эксминистра обороны Михаила Федорова, по возвращении в свою воинскую часть столкнулся с давлением и был объявлен самовольно покинувшим часть (СЗЧ).

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