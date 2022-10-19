Вернутся рублевыми миллионерами: российские офицеры на передовой "замутили" неплохой бизнес на мобилизованных

Находящиеся в Украине командиры ВС РФ делают бизнес на "спецоперации".

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Офицеры умудрились неплохо зарабатывать на мобилизованных. Они берут деньги, чтобы те не находились на передовой.

Схема достаточно проста: если военнослужащий не хочет находиться на первой линии фронта, он должен заплатить и его отвезут в тыл.

Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения ВС РФ несут потери и пребывание в окопе может стоить жизни.

"Например, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят 5 тыс. рублей в сутки. Сумма достаточно немаленькая, но она рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали с передка в тыл. Таким образом, российские командиры хотят получить большую сумму денег, которую им обещал шойгу и пути перед отправкой в Украину, но в очередной раз обманул. В этой ситуации, как и в других, интересы рядовых военнослужащих не учитываются", — сообщили в Страткоме ВСУ.

Напомним, что из-за большого "наплыва" мобилизованных россиян, желающих сдаться в плен, Генпрокуратура РФ пытается блокировать украинский сайт "Хочу жить", где принимаются заявки о сдаче в плен.

Напомним, 16 октября в поселке Солоты Белгородской области РФ двое мобилизованных открыли стрельбу на военном полигоне. В результате погибли и ранены. В списке погибших — двое мобилизованных граждан Украины.

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