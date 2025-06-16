Валерий Залужный / © Валерий Залужный / Telegram

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В борьбе за Украину с российскими захватчиками нужно не просто выжить, а обязательно одержать победу.

Об этом сказал посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный в видеообращении к выпускникам Военной академии Одессы.

Обращаясь к выпускникам военного вуза, Залужный поблагодарил за их выбор стать на защиту своей родины и дал несколько наставлений.

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«Первое, что вы должны помнить, что вы должны выжить. Вернуться живыми, к сожалению, этого мало. Ведь мы ведем борьбу за свою Украину, поэтому вы должны вернуться живыми и обязательно с победой», — сказал он.

Кроме этого, эксглавком ВСУ призвал будущих военных командиров помнить о людях, потому что это «самое дорогое, что доверит им государство».

"Люди, которым вы будете командовать. И люди, которые будут смотреть вам в глаза и надеяться на ваше мудрое решение. Это самое дорогое, что у вас будет", — акцентировал Залужный.

Напомним, Валерий Залужный считает, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ в 1991 году . Эксголовком отметил, что фактически с конца 2023 Кремль ведет в Украине войну на истощение. Поэтому Залужный считает, что победить Россию можно только в том случае, когда будет полное разрушение самой возможности РФ вести эту войну.

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