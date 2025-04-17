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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Веронике было 17 лет: Зеленский отреагировал на ужасную атаку на Днепр

Кроме того, ночью россияне избивали баллистикой и атаковали авиабомбами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Днепр.

Атака на Днепр. / © Борис Філатов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары российских беспилотников по Днепру. РФ убила троих человек. В частности погибла 17-летняя девушка.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"Удар российских дронов - по обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Продолжается разбор завалов. Сейчас в больницах города 16 человек, в общей сложности 28 человек пострадали, В частности, четыре ребенка. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, только 17 лет".

Кроме того, добавил он, в Одессе из-за атаки БпЛА ранения получили три человека. В городе повреждены дома, аптека, церковь. Также оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину и ударили баллистикой по Харьковской и Донецкой областях.

"Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости - это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир. Войны останавливаются силой - силой против агрессора".

Напомним, этой ночью россияне ударили разными типами ракет и дронами по Украине.

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