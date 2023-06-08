Вероятная отправка войск НАТО в Украину и последствия подрыва ГЭС: главные новости ночи 8 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 8 июня 2023:
- Члены НАТО могут отправить войска в Украину — The Guardian Читать далее –>
- В одном из районов Херсона затоплено более 1800 домов — МВД Читать далее –>
- Кинбурнскую косу из-за подтопления отрезало от материка Читать далее –>
- Затянуло дымом от пожаров: загрязнение воздуха в Нью-Йорке превысило норму в 8 раз Читать далее –>
- Уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на 3 метра — МАГАТЭ Читать далее –>
- Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее: там уходят из жизни целыми семьями Читать далее –>
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