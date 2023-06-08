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Вероятная отправка войск НАТО в Украину и последствия подрыва ГЭС: главные новости ночи 8 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
6758
Время на прочтение
1 мин
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Вероятная отправка войск НАТО в Украину и последствия подрыва ГЭС: главные новости ночи 8 июня

Главные новости ночи 8 июня от ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 8 июня 2023:

  • Члены НАТО могут отправить войска в Украину — The Guardian Читать далее –>
  • В одном из районов Херсона затоплено более 1800 домов — МВД Читать далее –>
  • Кинбурнскую косу из-за подтопления отрезало от материка Читать далее –>
  • Затянуло дымом от пожаров: загрязнение воздуха в Нью-Йорке превысило норму в 8 раз Читать далее –>
  • Уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на 3 метра — МАГАТЭ Читать далее –>
  • Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее: там уходят из жизни целыми семьями Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
6758
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