На время проверки военнослужащий отстранен.

СМИ подозревают военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ, старшего лейтенанта Салаватова Сергея Викторовича, в причастности к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР". Сейчас он отстранен.

Об этом сообщают Силы территориальной обороны ВСУ.

Подробности

Как отмечается, в Командовании Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР".

"В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию", — говорится в сообщении.

Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватов будет отстранен от исполнения обязанностей по должности.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем российских оккупационных властей на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным была проявлением пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины.