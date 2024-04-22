Вероятная угроза наступления на Киев: Буданов сделал заявление

Глава ГУР говорит, что сейчас угрозы не существует.

По состоянию на сегодняшний день угрозы повторного наступления армии РФ на украинскую столицу Киев не наблюдается.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью BBC.

По его словам, ситуация с подготовкой россиян к вероятному второму наступлению на Киев не изменилась.

"По состоянию на сейчас (угрозы – Ред.) – абсолютно нет", – заявил он.

В ходе разговора журналистка ВВС вспомнила слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, что во время своей поездки в Киев накануне вторжения России передавал информацию о планах РФ. В частности, о высадке десанта в Гостомеле. Бернс заявил, что тогда президент Владимир Зеленский счел эту информацию бездоказательной и не верил в это.

Буданов отметил, что украинское ГУР располагало этой информацией. Впрочем, главный военный разведчик комментировать слова Бернса отказался.

"Я очень уважаю господина Бернса. Лично его знаю и горжусь этим знакомством. Думаю, что это не было бы корректно публично комментировать его высказывания. Так же, я думаю, что он не согласился бы сделать то же самое, если бы вы его спросили обо мне". Он свою позицию высказал. Вы можете ее воспринимать или не воспринимать.

Напомним, между тем президент Владимир Зеленский назвал город, который Россия хочет захватить до 9 мая. Речь идет о Временах Яр на Донетчине.

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