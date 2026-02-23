Вероятная встреча Зеленского и Путина: в ЕС сделали заявление

Кайя Каллас / © Офис президента Украины

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на заявление спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффао возможной встрече Владимира Зеленского и диктатора Путина. Она отметила, что не разделяет оптимизма по этому поводу.

Об этом сообщает «Укринформ».

Кая Калас отметила, что переговорщики с российской стороны не являются серьезными, а лишь оказывают давление на Украину.

«Мы видели большое давление на Украину, чтобы она уступила и отказалась от того, от чего она не готова отказаться, но это не принесет длительного мира. Поэтому я не так оптимистична относительно того, что мы увидим результаты в ближайшие недели и месяцы», — пояснила Каллас.

Она подчеркнула, что хочет, чтобы война в Украине закончилась. Однако добавила, что именно на РФ должно оказываться давление. Кая Каллас отметила, что именно РФ нужно заставить уменьшить численность армии, ведь оккупационные войска являются проблемой.

Напомним, ранее Виткофф заявил, что вероятность личной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным растет. По его словам, переговоры могут состояться уже в ближайшее время.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины все еще есть реальные шансы на достойное завершение войны, если международное давление на агрессора усилится.