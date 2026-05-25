Вероятное наступление из Беларуси: еще одну область готовят к круговой обороне

В Волынской области продолжается усиление обороны границы

Граница с Беларусью в пределах Волынской области укреплена, а меры по усилению обороны и защиты линии госрубежа продолжаются.

Об этом заявила глава районной военной администрации Ковеля Ольга Черен в эфире «Суспільне».

По ее словам, сейчас ситуация на границе спокойная и контролируемая.

«Мы встречались с президентом Украины, обсуждали еще раз и еще раз, как усилить нашу оборону и охрану наших приграничных территорий. Мы присутствовали на этом совещании и также председатели громад, приграничных территорий, активно участвующих в усилении границы, в круговой обороне своих населенных пунктов. Наращиваем способности наших сил обороны и нашей границы», — сказала Ольга Черен.

Чиновник отметила, что в случае возникновения угрозы на границе с Беларусью, полной эвакуации подлежат смежные территории — уже есть определенные места, куда при необходимости будут эвакуировать население.

«Наше население работает в обычном режиме. Сеем, выполняем все сельскохозяйственные работы, ведь наш район — это пограничная территория. Но люди знают, как правильно вести себя в случае возникновения угрозы, потому что мы людей готовили и готовим к вероятной эвакуации, в случае необходимости», — добавила она.

Россия рассматривает сценарии новых нападений на Украину по направлению Беларуси и Брянской области. Речь идет, прежде всего, об угрозе для Черниговского и Киевского направлений.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении после заседания Ставки.

По словам главы государства, ситуацию на северном направлении подробно обсудили военное командование, разведка, СБУ и МИД.

«Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину — против северных регионов, нашего Черниговско-Киевского направления», — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что Украина уже ужесточает оборону на этом направлении. Соответствующие поручения получили военное командование, а также дипломатические и разведывательные структуры.

СБУ и Силы обороны начали масштабные меры безопасности в северных регионах Украины, граничащих с Россией и Беларусью. Украинцев предупреждают о возможных проверках документов, осмотре авто и ограничении движения в отдельных населенных пунктах.

Мероприятия проводятся во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Зеленского. Они включают Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области.

