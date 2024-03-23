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Вероятное наступление РФ на Харьков: аналитики ISW оценили угрозу

Вероятное наступление РФ на Харьков: аналитики ISW оценили угрозу

Харьков. / Фото: Associated Press

Американские специалисты считают такую операцию чрезвычайно амбициозным проектом РФ.

Вероятная наступательная операция армии РФ на Харьков будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей кампании Кремля в Украине. Пока признаков подготовки такой операции оккупационными войсками нет.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным росСМИ, отдельные российские официальные лица выразили надежду, что увеличение количества оккупационных войск позволит захватчикам провести предстоящую наступательную операцию по окружению Харькова. В частности, об этом сообщает интернет-издание "Вёрстка".

По словам одного из источников, мобилизованные во время весеннего призывного цикла новобранцы и "некомпетентные" резервисты вроде бы будут отправлены на южную границу РФ для выполнения вспомогательных функций или функции пограничных войск в пределах усилий, "направленных на освобождение более опытных военнослужащих для наступления на Харьков" .

Другой источник в администрации диктатора РФ якобы сообщил изданию, что российские военные нуждаются в 300 тыс. дополнительных военнослужащих для начала операции по окружению Харькова. Мол, что российские военные надеются захватить город, не превратив его в "второй Мариуполь".

Впрочем, в ISW отмечают, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом. Аналитики заявляют, что для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

"В настоящее время российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, целью которой является выход к реке Оскол в Харьковской области. Впрочем, даже если эти усилия достигнут поставленной цели, перспективы продвижения российских войск в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол являются столь же сложными, как и перспективы продвижения вдоль международной границы с Белгородской областью, если не более сложными", отмечают в Институте.

Отмечается, что российские войска выделили относительно минимальные силы для защиты международных границ России, и этих сил недостаточно для операции по окружению Харькова.

"Озвученный план мобилизации 300 тыс. новых военнослужащих может позволить российской армии высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта в Украине для операции по окружению города. Однако это произойдет за счет наступательных операций на тех участках фронта, которые военное командование РФ считает приоритетными в течение более чем полуторагодовалой кампании в Украине", — говорится в отчете ISW.

В Институте ранее оценивали, что российские войска могут провести ограниченные наступательные операции вдоль международной границы с Харьковской областью, чтобы оттянуть и укрепить украинские Силы обороны. Кроме того, такая операция может стать попыткой Кремля отреагировать на призывы ультранационалистов оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью, чтобы отвлечь внимание украинцев от российской наступательной операции вдоль продолжающейся оси Харьков-Луганская область, считают американские специалисты.

"ISW пока не обнаружил никаких признаков того, что российские войска готовятся к наступательной операции с целью окружения Харькова", — сообщается в отчете ISW.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области строят вторую линию обороны. Для строительства оборонительных сооружений используются бетонные блоки, древесина, геотекстиль, трубы.

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