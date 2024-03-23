Вероятное наступление РФ на Харьков: аналитики ISW оценили угрозу

Вероятная наступательная операция армии РФ на Харьков будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей кампании Кремля в Украине. Пока признаков подготовки такой операции оккупационными войсками нет.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным росСМИ, отдельные российские официальные лица выразили надежду, что увеличение количества оккупационных войск позволит захватчикам провести предстоящую наступательную операцию по окружению Харькова. В частности, об этом сообщает интернет-издание "Вёрстка".

По словам одного из источников, мобилизованные во время весеннего призывного цикла новобранцы и "некомпетентные" резервисты вроде бы будут отправлены на южную границу РФ для выполнения вспомогательных функций или функции пограничных войск в пределах усилий, "направленных на освобождение более опытных военнослужащих для наступления на Харьков" .

Другой источник в администрации диктатора РФ якобы сообщил изданию, что российские военные нуждаются в 300 тыс. дополнительных военнослужащих для начала операции по окружению Харькова. Мол, что российские военные надеются захватить город, не превратив его в "второй Мариуполь".

Впрочем, в ISW отмечают, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом. Аналитики заявляют, что для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

"В настоящее время российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, целью которой является выход к реке Оскол в Харьковской области. Впрочем, даже если эти усилия достигнут поставленной цели, перспективы продвижения российских войск в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол являются столь же сложными, как и перспективы продвижения вдоль международной границы с Белгородской областью, если не более сложными", отмечают в Институте.

Отмечается, что российские войска выделили относительно минимальные силы для защиты международных границ России, и этих сил недостаточно для операции по окружению Харькова.

"Озвученный план мобилизации 300 тыс. новых военнослужащих может позволить российской армии высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта в Украине для операции по окружению города. Однако это произойдет за счет наступательных операций на тех участках фронта, которые военное командование РФ считает приоритетными в течение более чем полуторагодовалой кампании в Украине", — говорится в отчете ISW.

В Институте ранее оценивали, что российские войска могут провести ограниченные наступательные операции вдоль международной границы с Харьковской областью, чтобы оттянуть и укрепить украинские Силы обороны. Кроме того, такая операция может стать попыткой Кремля отреагировать на призывы ультранационалистов оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью, чтобы отвлечь внимание украинцев от российской наступательной операции вдоль продолжающейся оси Харьков-Луганская область, считают американские специалисты.

"ISW пока не обнаружил никаких признаков того, что российские войска готовятся к наступательной операции с целью окружения Харькова", — сообщается в отчете ISW.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области строят вторую линию обороны. Для строительства оборонительных сооружений используются бетонные блоки, древесина, геотекстиль, трубы.

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