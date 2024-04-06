Вероятное наступление РФ на Харьков: в ОП объяснили заявление Ермака

Пресс-секретарь Андрея Ермака Дарья Заривная сказала, что речь шла о ракетных ударах по Харькову.

В Офисе президента (ОП) разъяснили недавнее заявление Андрея Ермака. В частности, о наступлении на Харьков в нем речь не шла.

Об этом стало известно из комментария пресс-секретаря Андрея Ермака Дарьи Заривной, пишет РБК-Украина.

"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов", — отметила она.

В то же время она подчеркнула, что никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало.

Напомним:

В интервью Politico Андрей Ермак заявил, что Россия готовится к большому наступлению и потому наносит удары по Украине последние три недели.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", — сказал Ермак.

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