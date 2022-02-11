Вероятное вторжение России: отключат ли власти Интернет и мобильную связь

По словам секретаря СНБО, власти делают все возможное, чтобы вторжение не произошло

В случае вероятного вторжения России власти не планируют отключать Интернет и мобильную связь.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в Харькове.

"Мы точно ни Интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы стараемся сделать все возможное, чтобы вторжение не произошло. Это наша задача: работают дипломаты, работает большое количество людей, ответственно относящихся ко всем этим процессам. Мы хотим, чтобы Россия прекратила нас шантажировать, бряцать оружием у наших границ. В случае, если будет необходимость, мы понимаем, как защищать нашу родную землю", — сказал Данилов.

Напомним, что к службе в резерве Сил территориальной обороны власти хотят привлечь до двух миллионов украинцев.

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