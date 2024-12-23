Вероятное закрытие DeepState: Безуглая раскритиковала Сырского, военные отреагировали

Народный депутат Украины Марьяна Безугла заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду OSINT-ресурса DeepState - последний бастион более или менее адекватной информации о линии фронта.

Об этом Безуглая написала в Телеграм.

Как отметила она, в проекте:

Мобилизация команды DeepState — "В пехоту их, нет людей — нет проблемы";

Обращение к СБУ и правоохранителям по поводу разглашения информации — "Ничего здесь OSINT играть";

Всякая дискредитация проекта — "У Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация"

Закрытие проекта — "Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов".

"Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Каждый день это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так даже и для военных. Наступление "старперов" на проект — еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых дол******в", — заверила Безуглая.

Народный депутат призывает всех неравнодушных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы "генералы подавились".

"Владимир Александрович, так куда идем?", — риторически спросила Безугла.

Реакция военных

Вероятное закрытие DeepState прокомментировал военнослужащий с позывным "Османом" Станислав Бунятов.

"Лучше думать как избегать "котлов" и окружающих, а не о том, как их скрыть", — лаконично заметил он.

В свою очередь, лейтенант ВСУ Александр Коваленко с позывным "Алекс" выразил неуверенность в достоверности информации о намерениях высшего военного командования закрыть Deep State.

"Это слишком дико и банально звучит: "Команду дипов в пехоту! Также команда DeepState официально заявляла о контрактах с МОУ, поэтому какой-то диссонанс получается, не сильно ли вкладывается в голове действительно ли это правда", — пишет он.

По словам лейтенанта, какое бы ни было отношение к ним, но такой проект имеет право на существование, более того — это критически необходимо для адекватной осведомленности общества, чтобы "хайпожеры и непроверенные источники не манипулировали человеческими настроениями за счет извращения информации".

"Это будет максимально в стиле ра*ки, к концу третьего года деятельности проекта, искать что-то незаконное в их действиях, хотя никаких конкретных сведений они не распространяют + делают это с задержкой, поэтому все в рамках закона. Опыт показывает, что умолчание и ложь приводит к роковым последствиям…", — высказался "Алекс".

К тому же он напомнил, что DeepState является далеко не единственным OSINT-проектом. "Всех прикрывать теперь?", — предположил он.

Ранее в DeepState сообщили, что ВСУ оказались в полном окружении в Макаровце. Котел вокруг них закрылся.

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