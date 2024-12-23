Вероятное закрытие DeepState: что говорят в самом канале о слухах по поводу конфликта с Сырским

Команда DeepState поблагодарила украинцев за поддержку и заверила, что продолжит работу "для победы" и "сдаваться не собирается".

OSINT-ресурс DeepState отреагировал на слухи о своем закрытии и мобилизации своих аналитиков в пехоту, как "наказание" за разглашение неприятной для главкома Сырского информации о ситуации на фронте.

Об этом говорится в заявлении DeepState в Telegram.

"Всегда работали и прилагали максимальные усилия для победы и помощи нашим бойцам и нашей стране. Поэтому имеем железную репутацию и то самое ценное доверие среди общества, а самое главное — среди военных. Поэтому имеем самую известную карту российско-украинской войны в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда и это досадно", – пишут в DeepState.

Команда DeepState поблагодарила украинцев за поддержку и заверила, что продолжит работу "для победы" и "сдаваться не собирается".

"Ложь нас всех погубит", – подытожили в DeepState.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла написала о якобы намерениях главнокомандующего ВСУ Александра Сырского закрыть проект DeepState и мобилизовать команду канала в пехоту.

"Лучше думать, как избегать "котлов" и окружающих, а не о том, как их скрыть", — прокомментировал эту информацию военный 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман"

Ранее в DeepState сообщили, что ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке. Позже в ВСУ опровергли эту информацию.

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