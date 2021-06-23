Вероятному поджигателю, который устроил взрыв в многоэтажке на Киевщине, объявили подозрение

Вероятному поджигателю, который устроил взрыв в многоэтажке на Киевщине, объявили подозрение

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители объявили о подозрении местному жителю, который устроил поджог в пятиэтажном доме в Белгородке с целью сокрытия убийства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Гражданину сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины) ", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 21 июня, 40 человек остались без крыши над головой в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.

Впоследствии полиция установила, что у погибшего было перерезано горло. Кроме того, у него три удара в грудь ножом и вырезано сердце. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот человек — моряк. Он 1978 года рождения.

По данным следствия, житель села Белогородка, с целью сокрытия убийства, пытался уничтожить следы преступления путем поджога. Ему грозит пожизненное заключение.

Новости Украины: известны новые подробности взрыва в Белогородке - жителю квартиры вырезали сердце

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