Вероятному убийце Парубия объявили подозрение: кем оказался стрелок

Объявление подозрения задержанному по делу об убийстве Андрея Парубия / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Дополнено новыми материалами

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение для задержанного по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Вероятным убийцей оказался 52-летний львовянин.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

«Задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия», — говорится в заявлении.

Реклама

По словам Мерета, «подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата».

Действия фигуранта дела квалифицированы по двум статьям — умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, также продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания.

Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Реклама

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, Андрей Парубий был убит посреди дня 30 августа во Львове. Политика застрелил неизвестный до этого момента мужчина, одетый как курьер службы доставки Glovo.

Вечером 31 августа глава МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу Парубия в Хмельницкой области.

В тот же вечер Зеленский заявил, что уже есть первые показания подозреваемого в убийстве Парубия. По словам главы государства, продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.