Вероятные пуски крылатых ракет из стратегической авиации РФ: украинцев призывают оставаться в укрытиях

Украинцы предупреждают о повышенной опасности в связи с активностью стратегической авиации РФ. По предварительной информации, враг мог совершить пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС.

Воздушные Силы ВСУ призывают граждан немедленно перейти в укрытие, следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Авиационная активность РФ часто предшествует массированным ударам по украинским городам, поэтому специалисты настаивают на максимальной осторожности. Оперативные службы отслеживают дальнейшее развитие событий.

Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах.