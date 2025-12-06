ТСН в социальных сетях

Вероятные пуски крылатых ракет из стратегической авиации РФ: украинцев призывают оставаться в укрытиях

Над Украиной сохраняется угроза ракетных ударов.

Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Украинцы предупреждают о повышенной опасности в связи с активностью стратегической авиации РФ. По предварительной информации, враг мог совершить пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС.

Воздушные Силы ВСУ призывают граждан немедленно перейти в укрытие, следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Авиационная активность РФ часто предшествует массированным ударам по украинским городам, поэтому специалисты настаивают на максимальной осторожности. Оперативные службы отслеживают дальнейшее развитие событий.

Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах.

