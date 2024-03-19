Вероятный прорыв границы в Сумской области: в ОВА рассказали, есть ли риск, и назвали наибольшую опасность

Пока нет рисков того, что российская оккупационная армия может прорвать границу Украины в Сумской области. Хотя на пограничье существенно возросло количество обстрелов.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Мы знаем сегодня данные, которые нам позволяют сказать, что большого преимущества в отношении наших Вооруженных сил, которые позволяли бы сказать, что есть такие возможные действия врага… я бы так не оценивал. Зная и наши силы, и зная силы врага, то сегодня такой опасности не существует. Это что касается земли. Самая большая опасность нашего региона – это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре", – рассказал руководитель ОВА.

По его словам, около пяти населенных пограничных пунктов Сумщины "больше всего страдают от обстрелов". В каждом из низ, по информации местных властей, осталось от трех до десяти человек, которых эвакуируют ВСУ. В других приграничных населенных пунктах "менее угрожающая ситуация".

Артюх рассказал, что местные жители полностью покинули 22 населенных пункта Сумщины и передали управление Вооруженным силам Украины.

Напомним, спикер Оперативного командования "Север" Вадим Мысник заявил, что на Сумщине Силы обороны уплотняют укрепление первой и второй линий.

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