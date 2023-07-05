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Вероятный теракт на ЗАЭС: как звучит сирена ядерной угрозы в Украине

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Вероятный теракт на ЗАЭС: как звучит сирена ядерной угрозы в Украине

Как звучит сирена ядерной угрозы в Украине?

В Украине действуют четыре вида сигналов об опасности.

В Украине с августа 2022 года из-за обострения ядерного шантажа РФ ввели несколько сигналов о тревоге. Они будут предупреждать граждан о разных видах опасности.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Кроме объявления воздушной тревоги долгим непрерывным сигналом в течение минимум 30 секунд, в Украине действуют следующие сигналы тревоги:

  • Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;
  • Сигнал радиационной опасности – звон в набат;
  • Сигнал эвакуации – гудок поезда. После этого уведомление следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

Напомним, Вооруженные силы Украины сообщили о возможной подготовке провокации россиянами на территории Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией РФ с 4 марта 2022 года. Захватчики хотят создать видимость обстрелов ВСУ энергоблоков ЗАЭС.

Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации жителям зоны вероятной радиационной аварии на случай подрыва ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
2581
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