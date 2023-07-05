Вероятный теракт на ЗАЭС: как звучит сирена ядерной угрозы в Украине

В Украине действуют четыре вида сигналов об опасности.
В Украине с августа 2022 года из-за обострения ядерного шантажа РФ ввели несколько сигналов о тревоге. Они будут предупреждать граждан о разных видах опасности.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Кроме объявления воздушной тревоги долгим непрерывным сигналом в течение минимум 30 секунд, в Украине действуют следующие сигналы тревоги:
- Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;
- Сигнал радиационной опасности – звон в набат;
- Сигнал эвакуации – гудок поезда. После этого уведомление следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
Напомним, Вооруженные силы Украины сообщили о возможной подготовке провокации россиянами на территории Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией РФ с 4 марта 2022 года. Захватчики хотят создать видимость обстрелов ВСУ энергоблоков ЗАЭС.
Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации жителям зоны вероятной радиационной аварии на случай подрыва ЗАЭС.
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