"Верьте Украине и ВСУ — и мы победим": военные из зоны ООС поздравили украинцев с Днем единства

"Верьте Украине и ВСУ — и мы победим": военные из зоны ООС поздравили украинцев с Днем единства

Командующий ООС подчеркнул, что Вооруженные силы 2022 уже совсем не такие, как были в 2014-м.

Украинские военные во главе с командующим Объединенных сил Александром Павлюком поздравили украинцев с Днем единства. Они подчеркнули, что именно единство – основная сила Украины.

Об этом Павлюк сказал 16 февраля во время марафона ко Дню единства.

Командующий ООС подчеркнул, что только благодаря единству украинская армия уже восьмой год сдерживает врага. По его словам, Украина за это время стала более сильной и развитой.

"Мы не только сдерживаем агрессора, но и развиваемся, становимся сильнее. Каждый день мы чувствуем помощь всего украинского народа. Каждый день нас поддерживают, обеспечивают и верят. Спасибо за это, мы выстоим", — подчеркнул Павлюк.

Командующий ООС подчеркнул, что Вооруженные силы 2022 уже совсем не такие, как были в 2014-м.

"Сейчас наши бойцы подготовлены, мотивированы, хорошо оснащены. Но основная наша сила в единстве и вере, что мы не можем предать наших родных и близких. Мы до конца будем защищать будущее наших родных и детей. Верьте Украине и ВСУ — и мы победим", – заявил Павлюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел День единения украинцев, который будет отмечаться с 16 февраля 2022 года. Этот день многие на Западе называют днем потенциального вторжения России в Украину. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: