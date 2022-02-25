"Верьте в ВСУ": сегодня Россия потеряла рекордное количество военных за всю историю - более тысячи

"Верьте в ВСУ": сегодня Россия потеряла рекордное количество военных за всю историю - более тысячи

Вооруженные силы Украины стойко удерживают оборону родной земли.

Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи. Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.

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Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта. Верьте в Вооруженные Силы Украины", — отметили в штабе.